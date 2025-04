LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen - Motorradfahrer verletzt

Effelder (ots) - Nicht ausreichend gegen das Wegrollen wurde ein Skoda am Montagabend am Kirchberg gesichert. Das Fahrzeug rollte rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand parkenden Ford. An dem Letztgenannten entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr