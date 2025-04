LPI-NDH: Leitpfosten beschädigt

Harztor (ots) - Im Tatzeitraum zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 6.45 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in der Northeimer Straße in Niedersachswerfen gewaltsam Zutritt in zwei Baucontainer einer Firma. Aus den Containern entwendeten der oder die Diebe unter anderem diverse Elektrokabel und Baustromverteiler im Wert von mehreren tausend Euro. Außerdem entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Die Nordhäuser Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls ...

