PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Trunkenheit im Verkehr Leinefelde

Nordhausen (ots)

Am 14.09.2025 / 03:00 Uhr fiel Beamten der PI Eichsfeld der 36jährige Führer eines Pkw Mazda auf. Dieser beabsichtigte, vom Parkplatz des Edeka-Marktes in Leinefelde in die Heiligenstädter Straße einzubiegen. Beim Erblicken des Streifenwagens fuhr der Mazda zurück und parkte wieder ein. Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers wurde festgestellt, dass dieser augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführte Test ergab einen Wert von 1,5 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und Anzeige erstattet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 13.09.2025 – 16:48

    LPI-NDH: Erst negativ aufgefallen, dann positiv getestet

    Sondershausen (ots) - Positiv auf Cannabiskonsum getestet wurde ein 22jähriger Citroen-Fahrer am heutigen Tage, nachdem er gegen 13:15 Uhr in der Güntherstraße einer polizeilichen Kontrolle unterzogen wurde. Vorhergehend war der junge Mann aufgefallen, da er sich an seiner Ampel mit seinem Pkw unüblich und andere Verkehrsteilnehmer behindernd einordnete, so dass sich eine Polizeistreife zur Kontrolle des Fahrers ...

    mehr
  • 13.09.2025 – 16:29

    LPI-NDH: Vierbeiniger Fußballfan scheitert am Ordnungsdienst

    Sondershausen (ots) - Nicht schlecht staunten die Ordner beim ortsansässigen Fußballverein Eintracht Sondershausen, als am heutigen Samstag kurz nach 14 Uhr Irish-Terrier-Rüde Sam durch das Haupttor auf die Sportanlage auf dem Göldner tippelte. Der offenbar fußballbegeisterte Hund hatte sich scheinbar fest vorgenommen, die spannende Partie zwischen Eintracht Sondershausen und dem SV Germania Wüstheuterode live im ...

    mehr
  • 13.09.2025 – 11:10

    LPI-NDH: betrunkener Radfahrer Heiligenstadt

    Nordhausen (ots) - Am 12.09.2025 / 20:09 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld in Heiligenstadt / Göttinger Straße den 41jährigen Führer eines Fahrrades. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 1,8 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld Telefon: 0361 5743 67 100 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren