Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Trunkenheit im Verkehr Leinefelde

Nordhausen (ots)

Am 14.09.2025 / 03:00 Uhr fiel Beamten der PI Eichsfeld der 36jährige Führer eines Pkw Mazda auf. Dieser beabsichtigte, vom Parkplatz des Edeka-Marktes in Leinefelde in die Heiligenstädter Straße einzubiegen. Beim Erblicken des Streifenwagens fuhr der Mazda zurück und parkte wieder ein. Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers wurde festgestellt, dass dieser augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführte Test ergab einen Wert von 1,5 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und Anzeige erstattet.

