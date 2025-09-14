Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aggressiver Fußgänger sorgt für Polizeieinsatz

Mühlhausen (ots)

Am späten Freitagnachmittag, des 12.09.2025 meldete sich ein Fahrzeugführer, welcher in Höngeda unterwegs war. Dieser musste eine Vollbremsung einleiten, da sich ein 25-jähriger polizeibekannter Fußgänger, welcher zuvor am Fahrbahnrand saß, plötzlich und erwartet auf die Straße vor das herannahende Fahrzeug warf. Als sich der besorgte Fahrzeugführer nach dem Gesundheitszustand des Fußgängers erkundigen wollte, flüchtete dieser und lief auf das Gelände einer dort ansässigen Firma. Hier sollte die Person, welche keine Zutrittsberechtigung hatte, dem Gelände verwiesen werden. Daraufhin versuchte der aggressive Mann einen Mitarbeiter des Unternehmens zu schlagen, was ihm jedoch misslang. Der Täter setzte seinen Weg anschließend fort, konnte durch die zwischenzeitlich verständigten Beamten gesichtet und nach einer Verfolgung zu Fuß festgehalten werden. Aufgrund der Geschehnisse sollte der Gesundheitszustand der Person ermittelt und seine Personalien festgestellt werden. Der Täter reagierte jedoch weiterhin sehr aggressiv und leistete gegen die polizeilichen Maßnahmen erheblichen Widerstand, sodass er in Gewahrsam genommen werden musste. Nach einer ärztlichen Begutachtung führte der Weg, des scheinbar unter dem Einfluss verbotener Substanzen stehenden Mannes, in das Ökumenische-Hainich-Klinikum nach Pfafferode, wo er stationär aufgenommen wurde. Die eingesetzten Beamten wurden dabei nicht verletzt. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gem. § 113 StGB sowie der versuchten Körperverletzung gem. §§ 22,23, 223 StGB gegen den 25- jährigen Täter eingeleitet.

