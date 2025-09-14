Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: betrunkener Autofahrer Hüpstedt
Nordhausen (ots)
Am 13.09.2025 / 23:40 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld in Hüpstedt / Unterdorf den 24jährigen Fahrer eines schwarzen Pkw VW Passat. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,17 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, der Führerschein beschlagnahmt und Anzeige erstattet.
