LPI-NDH: ausgelöste Brandmelder Leinefelder

Nordhausen (ots) - Im Rahmen es Stadtfestes in Heiligenstadt kam es in der Nacht zum Sonntag, den 14.09.2025, zu mehreren Körperverletzungsdelikten im Stadtgebiet sowie im direkten Veranstaltungsraum. Vor Eintreffen der Polizei hatten sich aber die Beteiligten bereits entfernt und konnten bislang nicht ermittelt werden. Daher werden die Geschädigten gebeten, sich mit der Polizei in Heiligenstadt in Verbindung zu setzen. ...

