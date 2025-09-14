PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: ausgelöste Brandmelder Leinefelder

Nordhausen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter löste auf unbekannte Weise am 13.09.2025 / 20:20 Uhr zwei Brandmelder im Bereich der Tiefgarage des Kauflands in der Leinefelder Bahnhofstraße aus. Durch die Polizei wurde Anzeige wegen Notrufmissbrauches aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

