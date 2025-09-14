Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: ausgelöste Brandmelder Leinefelder
Nordhausen (ots)
Ein bislang unbekannter Täter löste auf unbekannte Weise am 13.09.2025 / 20:20 Uhr zwei Brandmelder im Bereich der Tiefgarage des Kauflands in der Leinefelder Bahnhofstraße aus. Durch die Polizei wurde Anzeige wegen Notrufmissbrauches aufgenommen.
