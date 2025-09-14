Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Unfallflucht Dingelstädt
Nordhausen (ots)
Am 13.09.2025 / 19:15 Uhr stellte der Halter eines grauen Pkw BMW fest, dass sein geparktes Fahrzeug durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt wurde. Der in Dingelstädt / An der Unstrut abgestellte BMW wurde im vorderen rechten Bereich von Stoßstange und Kotflügel zerkratzt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden von ca. 1.000,-EUR.
