Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Sachbeschädigung Heiligenstadt
Nordhausen (ots)
Der Hundesportverein Heiligenstadt, der das Gelände in Heiligenstadt / Am Stelzenberg nutzt, wurde zum wiederholten Male Opfer von Vandalen. In der Zeit vom 12.09.2025 / 19:00 Uhr bis zum 13.09.2025 / 08:50 Uhr verklebten unbekannte Täter das Torschloss im Zufahrtsbereich und machten es dadurch unbrauchbar. Es entstand Sachschaden von 130,-EUR, für einen Verein kein "Pappenstiel".
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell