Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Unfallflucht Leinefelde
Nordhausen (ots)
Am 13.09.2025 verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit von 15:00 Uhr bis 15:10 Uhr einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Edeka in der Leinefelder Herderstraße, bei welchem er einen Schaden von etwa 1.500,-EUR hinterließ. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem an der kompletten Beifahrerseite beschädigten Pkw handelte es sich um einen grauen Chevrolet Orlando.
