Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht Leinefelde

Nordhausen (ots)

Am 13.09.2025 verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit von 15:00 Uhr bis 15:10 Uhr einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Edeka in der Leinefelder Herderstraße, bei welchem er einen Schaden von etwa 1.500,-EUR hinterließ. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem an der kompletten Beifahrerseite beschädigten Pkw handelte es sich um einen grauen Chevrolet Orlando.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

