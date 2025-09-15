Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verfassungswidrige Symbole an Bushaltestelle

Niederbösa (ots)

An der Bushaltestelle in der Dorfstraße brachten Unbekannte mit Sprühfarbe ein Hakenkreuz auf. Die Mitteilung erhielt die Polizeiinspektion Kyffhäuser am Sonntagnachmittag. Die Beamten nahmen entsprechende Ermittlungen auf und fahnden nach den derzeit unbekannten Tätern.

Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0240454

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell