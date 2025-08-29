PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw-Fahrer verursacht betrunken einen Verkehrsunfall in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 28. August 2025, gegen 21:00 Uhr versuchte ein 30-jähriger Opel-Fahrer einen Verkehrsunfall auf der Achternmeerer Straße in Wardenburg.

Der alkoholisierte 30-jährige befuhr die Straße in Richtung Achternmeer und kollidierte frontal mit einem geparkten Lkw. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann leicht verletzt. Im geparkten Lkw befand sich keine Person.

Ein hinzukommender Rettungswagen verbrachte den 30-Jährigen zur weiteren Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. In der Folge entnahm ein Arzt eine Blutprobe.

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Feuerwehr Achternmeer rückte aus, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden.

Gegen den 30-Jährigen ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 20:52

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Mehrfache Sexuelle Belästigung +++ Zeugenaufruf

    Delmenhorst (ots) - Am Donnerstag, 28. August 2025, im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 19 Uhr hat ein 45-jähriger Mann mehrere Frauen im Bereich der Graft, dem Delmegrundsee, im Bereich der Lethestraße und im Delmegrund sexuell belästigt. Der Mann sprach zunächst eine Frau an und zeigte ihr Bilder mit pornografischem Inhalt auf seinem Smartphone. Daraufhin entfernte ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 12:07

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand in einer Lackierhalle mit hohem Sachschaden

    Delmenhorst (ots) - Am Mittwoch, 27. August 2025, gegen 14:00 Uhr wurde ein Brand in einer Lackierhalle an der Rothenschlatt in Wardenburg gemeldet. Die Beamten der Polizei Wildeshausen stellten einen Brand in einer Lackierkabine fest. Durch die sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen der Freiwilligen Feuerwehren Sandkrug und Wardenburg konnte ein Übergreifen des Feuers ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren