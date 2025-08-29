Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw-Fahrer verursacht betrunken einen Verkehrsunfall in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 28. August 2025, gegen 21:00 Uhr versuchte ein 30-jähriger Opel-Fahrer einen Verkehrsunfall auf der Achternmeerer Straße in Wardenburg.

Der alkoholisierte 30-jährige befuhr die Straße in Richtung Achternmeer und kollidierte frontal mit einem geparkten Lkw. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann leicht verletzt. Im geparkten Lkw befand sich keine Person.

Ein hinzukommender Rettungswagen verbrachte den 30-Jährigen zur weiteren Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. In der Folge entnahm ein Arzt eine Blutprobe.

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Feuerwehr Achternmeer rückte aus, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden.

Gegen den 30-Jährigen ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

