Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Pkw brennt auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Bakum gänzlich aus

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 27. August 2025, gegen 16:40 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Kreis Friesland die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen.

Kurz hinter der Anschlussstelle Vechta geriet der Pkw Ford aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Der Fahrer hielt rechtzeitig auf dem Seitenstreifen, sodass er und seine 39-jährige Beifahrerin unverletzt aus dem Fahrzeug steigen konnten.

Kurze Zeit darauf stand der Pkw in Vollbrand. Durch die sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen der Feuerwehr war das Feuer schnell unter Kontrolle und es bestand keine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmenden.

Die Ermittlungen zur Brandursache stehen noch aus.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

  • 28.08.2025 – 12:07

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand in einer Lackierhalle mit hohem Sachschaden

    Delmenhorst (ots) - Am Mittwoch, 27. August 2025, gegen 14:00 Uhr wurde ein Brand in einer Lackierhalle an der Rothenschlatt in Wardenburg gemeldet. Die Beamten der Polizei Wildeshausen stellten einen Brand in einer Lackierkabine fest. Durch die sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen der Freiwilligen Feuerwehren Sandkrug und Wardenburg konnte ein Übergreifen des Feuers ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 11:24

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfallflucht in Hude +++ Zeugen gesucht

    Delmenhorst (ots) - Am Montag, 25. August 2025, um 15:35 Uhr kam es in Hude Am Bahndamm zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind auf seinem Fahrrad. Der 9-jährige Fahrradfahrer befuhr die Straße Am Bahndamm in Richtung An der Imbäke und überquert, als Letzter von mehreren Kindern auf Fahrrädern, die Einmündung zum Brinkmannskamp in Hude. Ein ...

    mehr
