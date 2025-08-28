Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Pkw brennt auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Bakum gänzlich aus

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 27. August 2025, gegen 16:40 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Kreis Friesland die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen.

Kurz hinter der Anschlussstelle Vechta geriet der Pkw Ford aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Der Fahrer hielt rechtzeitig auf dem Seitenstreifen, sodass er und seine 39-jährige Beifahrerin unverletzt aus dem Fahrzeug steigen konnten.

Kurze Zeit darauf stand der Pkw in Vollbrand. Durch die sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen der Feuerwehr war das Feuer schnell unter Kontrolle und es bestand keine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmenden.

Die Ermittlungen zur Brandursache stehen noch aus.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt.

