POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfallflucht in Hude +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 25. August 2025, um 15:35 Uhr kam es in Hude Am Bahndamm zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind auf seinem Fahrrad.

Der 9-jährige Fahrradfahrer befuhr die Straße Am Bahndamm in Richtung An der Imbäke und überquert, als Letzter von mehreren Kindern auf Fahrrädern, die Einmündung zum Brinkmannskamp in Hude.

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer bog aus dem Brinkmannskamp auf die Straße Am Bahndamm und übersah hierbei den 9-Jährigen auf seinem Fahrrad. Es kam zum leichten Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad, wodurch der 9-Jährige leicht ins Schlingern geriet.

Durch den Zusammenstoß erlitt das Kind leichte Verletzungen.

Die Person im Pkw hielt nicht an und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei Hude sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04408/ 80903-0 zu melden.

