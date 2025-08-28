PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall zwischen Trecker mit Anhänger und Pkw in Hude

Delmenhorst (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Trecker mit Anhänger und einem Pkw kam es am Mittwoch, 27. August 2025, gegen 08:00 Uhr im Kreuzungsbereich der Hurreler Straße und Am Holze in Hude.

Ein 20-Jähriger aus Hude bog mit seinem Trecker-Anhänger-Gespann aus der Straße Am Holze nach rechts auf die Hurreler Straße. Hierbei übersah er die vorfahrtsberechtigte 44-Jährige in ihrem Pkw Volvo.

In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Der Pkw war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Gegen den 20-Jährigen ist ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

