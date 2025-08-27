Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Versuchter Einbruchdiebstahl in Packstation +++ Täter auf frischer Tat ertappt

Delmenhorst (ots)

Ein 16-Jähriger versuchte am Abend des Dienstags, 26. August 2025, gegen 22:35 Uhr, die Türen einer Packstation an der Wildeshauser Straße aufzubrechen, als er von eintreffenden Beamten der Polizei Delmenhorst überrascht wurde.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den 16-jährigen Delmenhorster, wie er mit einem Kuhfuß versuchte die Türen einer Packstation aufzuhebeln. Zeitgleich waren Funkstreifenwagen der Polizei Delmenhorst auf dem Weg zum Einsatzort und trafen den jungen Mann noch bei der Tatausführung an.

Nach einer kurzen fußläufigen Flucht konnten die Beamten den 16-Jährigen stellen.

Gegen den Delmenhorster sind mehrere Strafverfahren unter anderem wegen des versuchten Einbruches in die Packstation eingeleitet worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell