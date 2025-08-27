PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Sattelzug fährt auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Emstek bei stockendem Verkehr auf Sattelzug auf +++ Hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 26. August 2025, gegen 13:30 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn 1, in Fahrtrichtung Bremen, zwischen dem Ahlhorner Dreieck und der Anschlussstelle Wildeshausen-West, ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden.

Ein 52-jähriger Kraftfahrer eines Sattelzuges fuhr infolge von Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden Sattelzug auf, der von einem 47-jährigen Mann aus Berlin gelenkt wurde.

Der Verkehr verlief zu diesem Zeitpunkt stockend. Beide Kraftfahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Die Sattelzugmaschine des 52-jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Gegen den 52-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

