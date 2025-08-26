Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Versuchter Einbruchdiebstahl in Sanitätshaus +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Unbekannte versuchten sich im Zeitraum von Freitag, 22. August 2025, circa 18:00 Uhr bis Montag, 25. August 2025, 08:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Sanitätshaus an der Oldenburger Straße in Delmenhorst zu verschaffen.

Die bislang unbekannten Personen versuchten ein rückwärtig gelegenes Fenster aufzuheben und so in das Gebäudeinnere zu gelangen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/ 1559-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell