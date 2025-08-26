Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss in Jade unterwegs
Delmenhorst (ots)
Am Montag, 25. August 2025, gegen 11:45 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Nordenham einen 18-Jährigen, der mit seinem Pkw auf der Bundesstraße im Bereich Jade unterwegs war.
Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurden bei dem 18-jährigen Fahrer deutliche Anzeichen für eine Beeinflussung mit Betäubungsmitteln festgestellt.
In der Folge entnahm ein Arzt bei dem Pkw-Fahrer eine Blutprobe. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten gegen den jungen Mann ein Verfahren ein.
