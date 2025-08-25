Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Nordenham mit zwei leicht Verletzten
Delmenhorst (ots)
Am Sonntag, 24. August 2025, gegen 17:00 Uhr, kam es in Nordenham im Kreuzungsbereich der Friedrich-Ebert-Straße und Viktoriastraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw-Fahrerinnen.
Die 66-jährige Pkw-Fahrerin aus Stadland befuhr in ihrem Citroen die Viktoriastraße in Richtung der Kabelstraße. Im Kreuzungsbereich übersah die Citroen-Fahrerin das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Pkw einer 37-jährigen aus Nordenham, welche bei Grünlicht die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung der Martin-Pauls-Straße befuhr.
Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt. Sie wurden zur ärztlichen Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht.
Der Suzuki der 37-Jährigen war durch die Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.
Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf circa 4500 Euro geschätzt.
Gegen die 66-Jährige wurden ein Strafverfahren wegen der fahrlässigen Körperverletzung und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Rotlichtverstoßes eingeleitet.
