POL-OG: Rastatt, A5 - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Rust (ots) - Am Sonntagmittag kam es in der Straße "An der Runz" zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Motorradfahrer leicht verletzten. Gegen 12 Uhr soll ein 24-jähriger Hyundai-Lenker die Straße "An der Runz" in Richtung eines Wasserfreizeitparks befahren haben. Im Kreuzungsbereich zur Straße "Ettenheimer Weg" soll er ein von rechts kommendes Kleinkraftrad übersehen haben und kollidierte mit diesem. Der ...

