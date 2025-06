Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Renitenter Langfinger

Offenburg (ots)

Mit einem Ermittlungsverfahrens unter anderem wegen Diebstahles, Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sieht sich seit Samstag ein 30- Jähriger gegenüber. Der Mann soll gegen 12:25 Uhr in einem Modehaus in der Hauptstraße Waren im Wert von rund 500 Euro an sich genommen und das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen haben. Bei dem Versuch gestellt, ergriff der Mann die Flucht. Zwei Zeugen konnten den Mann jedoch verfolgen und ihn in der Vitus-Burg-Straße stellen. Hierbei kam es zu einer Auseinandersetzung, bei dem einer der Zeugen durch den 30-Jähirgen offenbar in den Arm gebissen worden sein soll. Auch nach Eintreffen der alarmierten Polizei leistete der Mann weiter Widerstand und versuchte die Polizisten zu treten. Beim anschließenden Transport zum Polizeirevier beschädigte er eine Streifenwagen und spuckte einem Beamten ins Gesicht.

