POL-OG: Friesenheim, Oberschopfheim- Ingewahrsamnahme

Friesenheim, Oberschopfheim (ots)

In der Nacht zum Sonntag kam es zu mehreren Polizeieinsätzen mit einem 43-jährigen Störenfried. Nach ersten Erkenntnissen randalierte er gegen 00:15 Uhr in einem Linienbus und klingelte kurze Zeit später an einer Haustür eines Betroffenen sturm. Ein weiterer Zeuge aus einem Lokal in der Hauptstraße meldete gegen 01:40 Uhr, dass der Unruhestifter vor der Lokalität mutmaßlich mit Glasflaschen um sich werfen würde. Beim wiederholten Eintreffen der Polizeistreife verhielt sich der 43-Jährige gegenüber den Polizeibeamten durchweg verbal aggressiv und uneinsichtig. Weil weiterhin mit Störungen des Mannes zu rechnen war, wurde er in polizeilichen Gewahrsam genommen.

