Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sachbeschädigung an Pkw in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte zerkratzen den Lack eines geparkten Pkw VW auf dem Parkplatz des Bahnhofes an der Hammelwarder Straße in Brake im Zeitraum von Samstag, 23. August 2025, 09:45 Uhr, bis Montag, 25. August 2025, 17:30 Uhr.

Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise mitteilen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/ 935-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell