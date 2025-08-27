Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Pkw-Fahrer überfährt Gegenstand auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Bakum
Delmenhorst (ots)
Am Dienstag, 26. August 2025, gegen 19:15 Uhr, überfuhr ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta auf der Autobahn 1, Richtungsfahrbahn Osnabrück, zwischen den Anschlussstellen Vechta und Lohne/Dinklage, ein Fahrzeugteil, das ein vorausfahrender Pkw verloren hatte und auf die Fahrbahn gefallen war.
Der Verlierer des Fahrzeugteils, ein 32-jähriger Mann aus Bremen, wurde vor Ort angetroffen.
Der Pkw Skoda wurde beschädigt, blieb jedoch fahrbereit.
Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.
