POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfallflucht in Wardenburg mit hohem Sachschaden +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 26. August 2025, im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 16:05 Uhr, kam es auf dem Parkplatz von Lidl und Rossmann an der Oldenburger Straße in Wardenburg zu einem Verkehrsunfall.

Der bislang unbekannte Unfallverursachende entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und hinterließ ein enormes Schadenbild an der rechten Fahrzeugseite des geparkten Pkw Hyundai einer 78-jährigen aus Wardenburg.

Der entstandene Sachschaden am geparkten Pkw liegt bei geschätzten 6.000 Euro.

Die Polizei Wardenburg sucht Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise mitteilen können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04407/ 71635-0 zu melden.

