Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw am Fußgängerüberweg +++ eine Person leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus Ganderkesee bei einem Verkehrsunfall am Fußgängerüberweg an der Oldenburger Straße.

Die 21-Jährige befuhr die Oldenburger Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts in ihrem VW, als eine vorberechtigte Fußgängerin den Fußgängerüberweg passiert. Die junge Pkw-Fahrerin bremst ab und lässt die Fußgängerin passieren, was ein 26-Jähriger aus Ganderkesee in seinem Dacia zu spät erkennt und auf den vor ihm haltenden Pkw VW auffährt.

Durch die Kollision erlitt die 21-Jährige leichte Verletzungen. Der 26-Jährige und die Fußgängerin blieben unverletzt.

An beiden Pkw entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf circa 8.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell