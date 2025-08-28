Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw am Fußgängerüberweg +++ eine Person leicht verletzt
Delmenhorst (ots)
Leichte Verletzungen erlitt eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus Ganderkesee bei einem Verkehrsunfall am Fußgängerüberweg an der Oldenburger Straße.
Die 21-Jährige befuhr die Oldenburger Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts in ihrem VW, als eine vorberechtigte Fußgängerin den Fußgängerüberweg passiert. Die junge Pkw-Fahrerin bremst ab und lässt die Fußgängerin passieren, was ein 26-Jähriger aus Ganderkesee in seinem Dacia zu spät erkennt und auf den vor ihm haltenden Pkw VW auffährt.
Durch die Kollision erlitt die 21-Jährige leichte Verletzungen. Der 26-Jährige und die Fußgängerin blieben unverletzt.
An beiden Pkw entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf circa 8.000 Euro geschätzt.
