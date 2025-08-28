PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand eines Ackerschleppers mit Rundballenpresse in Ovelgönne +++ hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 27. August 2025, gegen 18:25 Uhr wurde ein Brand auf einem Feld am Harlinghauser Weg in Ovelgönne gemeldet.

Die erst eintreffenden Beamten der Polizei Brake stellten fest, dass ein Ackerschlepper samt seiner Rundballenpresse in Vollbrand standen.

Die Freiwilligen Feuerwehren Ovelgönne, Oldenbrok, Popkenhöge, Rüdershausen und Neustadt rückten mit 80 Einsatzkräften aus und löschten den Brand.

Glücklicherweise ist niemand verletzt worden.

Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 250.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

