POL-UN: Holzwickede - Vorläufige Festnahme nach Handel mit Betäubungsmitteln
Holzwickede (ots)
Am Dienstag (26.08.2025) konnte gegen 10.30 Uhr ein 20-jähriger Albaner in Holzwickede im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung durch Polizisten der Kreispolizeibehörde Unna dabei beobachtet werden, wie er einer anderen, unbekannten männlichen Person Betäubungsmittel verkaufte.
Bei der Durchsuchung des 20-Jährigen konnten in dem von ihm mitgeführten Pkw Bargeld, Mobiltelefone sowie mehrere, kleinere Behälter mit Kokain gefunden werden.
Der 20-jährige Albaner wurde vorläufig festgenommen, nach polizeilichen Maßnahmen aber am Mittwoch (27.08.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund wieder entlassen.
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell