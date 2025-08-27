Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Vorläufige Festnahme nach Handel mit Betäubungsmitteln

Holzwickede (ots)

Am Dienstag (26.08.2025) konnte gegen 10.30 Uhr ein 20-jähriger Albaner in Holzwickede im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung durch Polizisten der Kreispolizeibehörde Unna dabei beobachtet werden, wie er einer anderen, unbekannten männlichen Person Betäubungsmittel verkaufte.

Bei der Durchsuchung des 20-Jährigen konnten in dem von ihm mitgeführten Pkw Bargeld, Mobiltelefone sowie mehrere, kleinere Behälter mit Kokain gefunden werden.

Der 20-jährige Albaner wurde vorläufig festgenommen, nach polizeilichen Maßnahmen aber am Mittwoch (27.08.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund wieder entlassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell