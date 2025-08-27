PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Vorläufige Festnahme nach Handel mit Betäubungsmitteln

Holzwickede (ots)

Am Dienstag (26.08.2025) konnte gegen 10.30 Uhr ein 20-jähriger Albaner in Holzwickede im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung durch Polizisten der Kreispolizeibehörde Unna dabei beobachtet werden, wie er einer anderen, unbekannten männlichen Person Betäubungsmittel verkaufte.

Bei der Durchsuchung des 20-Jährigen konnten in dem von ihm mitgeführten Pkw Bargeld, Mobiltelefone sowie mehrere, kleinere Behälter mit Kokain gefunden werden.

Der 20-jährige Albaner wurde vorläufig festgenommen, nach polizeilichen Maßnahmen aber am Mittwoch (27.08.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund wieder entlassen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 15:18

    POL-UN: Unna - Unbekannter Fahrradfahrer streift bei Fahrt Kind und flüchtet

    Unna (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer befuhr am Dienstag (26.08.2025) gegen 11.30 Uhr die Mauerstraße in Unna in Richtung Klosterstraße in der Innenstadt. Mittig auf dem dortigen Gehweg befand sich eine 7-jährige Fußgängerin aus Unna. Der unbekannte Fahrradfahrer sei in Höhe eines Geldinstituts mit hohem Tempo an ihr vorbeigefahren, habe sie an der ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 11:55

    POL-UN: Kamen - Einbruch in mehrere Örtlichkeiten in Kamen-Mitte

    Kamen (ots) - Ein oder mehrere Täter verschafften sich in der Zeit von Montag (25.08.2025) bis Mittwoch (27.08.2025) gewaltsam Zutritt zu zwei Örtlichkeiten in Kamen-Mitte. Der erste Tatort liegt an der Lünener Straße. Dort hebelten die Täter zwischen Montag, 15.30 Uhr und Dienstag, 06.00 Uhr die Tür eines Baucontainers auf einer Baustelle auf und entwendeten ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 09:58

    POL-UN: Unna - Verfolgungsfahrt endet mit Verkehrsunfall in Unna

    Unna (ots) - Zu einer Verfolgungsfahrt aus Richtung Holzwickede in Richtung Unna kam es am 26.08.2025 gegen 13.40 Uhr. Ein 30-jähriger Deutscher, ohne festen Wohnsitz, befuhr mit einem PKW die B1 und missachtete mehrere rotlichtzeigende Ampeln. Die zulässige Geschwindigkeit wurde nicht beachtet und überschritten. Die am PKW angebrachten Kennzeichen waren zuvor entwendet worden. Nachdem mehrere Streifenwagen und auch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren