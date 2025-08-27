Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Einbruch in mehrere Örtlichkeiten in Kamen-Mitte

Kamen (ots)

Ein oder mehrere Täter verschafften sich in der Zeit von Montag (25.08.2025) bis Mittwoch (27.08.2025) gewaltsam Zutritt zu zwei Örtlichkeiten in Kamen-Mitte.

Der erste Tatort liegt an der Lünener Straße. Dort hebelten die Täter zwischen Montag, 15.30 Uhr und Dienstag, 06.00 Uhr die Tür eines Baucontainers auf einer Baustelle auf und entwendeten mehrere Werkzeuge (u.a. zwei Akkuschrauber, eine Akku-Bohrmaschine und eine Werkzeugkiste).

Der zweite Tatort: an der Straße "Hemsack". In der Nacht von Dienstag, 23.20 Uhr auf Mittwoch, 04.00 Uhr gelangten Täter in ein dortiges Firmengebäude. Ob etwas entwendet wurde, steht bislang noch nicht fest.

Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

