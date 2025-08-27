PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verfolgungsfahrt endet mit Verkehrsunfall in Unna

Unna (ots)

Zu einer Verfolgungsfahrt aus Richtung Holzwickede in Richtung Unna kam es am 26.08.2025 gegen 13.40 Uhr.

Ein 30-jähriger Deutscher, ohne festen Wohnsitz, befuhr mit einem PKW die B1 und missachtete mehrere rotlichtzeigende Ampeln. Die zulässige Geschwindigkeit wurde nicht beachtet und überschritten.

Die am PKW angebrachten Kennzeichen waren zuvor entwendet worden.

Nachdem mehrere Streifenwagen und auch ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer gerammt wurden, kam das Fahrzeug schließlich auf der Ahornstraße, Ecke Eichenstraße zum Stillstand. Beide Pkw-Insassen (39jähriger Deutscher aus Dortmund als Beifahrer und 30-jähriger Fahrzeugführer) konnten vor Ort festgenommen werden. Der Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Zudem liegt gegen ihn ein Haftbefehl vor. Im Kofferraum des Pkw konnten mehrere Kanister mit Benzin aufgefunden werden, welches unter Umständen aus einem Diebstahl stammt.

Der Fahrzeugführer verblieb in Haft, der Beifahrer wurde entlassen.

Bei den Verkehrsunfällen entstand erheblicher Sachschaden an 2 Streifenwagen, am flüchtenden PKW und an einem weiteren unbeteiligten dritten PKW.

2 Polizeibeamte wurden leicht verletzt, verblieben aber dienstfähig.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Bernd Pentrop
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

