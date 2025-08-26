POL-UN: Unna - Einbruch in Kindertagesstätte in Uelzen
Unna (ots)
Eine Kindertagesstätte in Unna-Uelzen ist am vergangenen Wochenende von unbekannten Tätern aufgesucht worden.
Zwischen Freitag (22.08.2025), 16.00 Uhr und Montag (25.08.2025), 07.00 Uhr sind der oder die Täter in die Kita eingedrungen und haben Bargeld entwendet.
Hinweise zu dem oder den unbekannten Tätern sowie dem Einbruchsdiebstahl bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
