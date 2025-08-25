PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in Restaurant

Unna (ots)

Unbekannte Täter haben in den Abend-/Nachtstunden von Samstag (23.08.2025) auf Sonntag (24.08.2025) ein Fenster eines Restaurants an der Massener Straße in Unna aufgehebelt.

Nach dem Eindringen in die Räumlichkeiten zwischen 17.00 Uhr und 09.15 Uhr, entwendeten sie einen Laptop und einen Schlüsselbund.

Hinweise zur Aufklärung des Einbruchsdiebstahls erbittet die Polizei Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

  • 25.08.2025 – 12:57

    POL-UN: Selm - Einbruch in Erdgeschosswohnung

    Selm (ots) - Am Samstag (23.08.2025) sind zwischen 20.20 Uhr und 21.10 Uhr unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung an der Ludgeristraße in Selm eingedrungen und haben diese komplett durchwühlt. Entwendet wurden Schmuck und Bargeld. Wer Hinweise zu dem Einbruch und den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Werne: 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de. ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 05:45

    POL-UN: Schwerte - Zeugen nach einem versuchten Einbruch in Musikschule gesucht

    Schwerte (ots) - Ein oder mehrere unbekannte Täter versuchten zwischen Freitag (22.08.2025), 16.30 Uhr und Samstag (23.08.2025), 21.10 Uhr durch Aufhebeln einer Tür in eine Musikschule an der Straße Westenort einzudringen. Wer Hinweise zu dem versuchten Einbruch geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail: ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 05:39

    POL-UN: Schwerte - Einbruch in Veranstaltungsstätte

    Schwerte (ots) - Unbekannte Täter sind in einem Zeitraum von Freitag (22.08.2025) um 20:00 Uhr bis Samstag (23.08.2025) um 09:00 Uhr in ein Theater an der Ruhrstraße eingedrungen. Die Täter hebelten dazu ein Fenster auf. Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld und ein Akkuschrauber entwendet. Hinweise zu dem Einbruch bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an ...

    mehr
