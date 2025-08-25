POL-UN: Unna - Einbruch in Restaurant
Unna (ots)
Unbekannte Täter haben in den Abend-/Nachtstunden von Samstag (23.08.2025) auf Sonntag (24.08.2025) ein Fenster eines Restaurants an der Massener Straße in Unna aufgehebelt.
Nach dem Eindringen in die Räumlichkeiten zwischen 17.00 Uhr und 09.15 Uhr, entwendeten sie einen Laptop und einen Schlüsselbund.
Hinweise zur Aufklärung des Einbruchsdiebstahls erbittet die Polizei Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell