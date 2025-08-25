Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in Restaurant

Unna (ots)

Unbekannte Täter haben in den Abend-/Nachtstunden von Samstag (23.08.2025) auf Sonntag (24.08.2025) ein Fenster eines Restaurants an der Massener Straße in Unna aufgehebelt.

Nach dem Eindringen in die Räumlichkeiten zwischen 17.00 Uhr und 09.15 Uhr, entwendeten sie einen Laptop und einen Schlüsselbund.

Hinweise zur Aufklärung des Einbruchsdiebstahls erbittet die Polizei Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell