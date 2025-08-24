POL-UN: Schwerte - Zeugen nach einem versuchten Einbruch in Musikschule gesucht
Schwerte (ots)
Ein oder mehrere unbekannte Täter versuchten zwischen Freitag (22.08.2025), 16.30 Uhr und Samstag (23.08.2025), 21.10 Uhr durch Aufhebeln einer Tür in eine Musikschule an der Straße Westenort einzudringen.
Wer Hinweise zu dem versuchten Einbruch geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
