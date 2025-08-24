POL-UN: Schwerte - Einbruch in Veranstaltungsstätte
Schwerte (ots)
Unbekannte Täter sind in einem Zeitraum von Freitag (22.08.2025) um 20:00 Uhr bis Samstag (23.08.2025) um 09:00 Uhr in ein Theater an der Ruhrstraße eingedrungen. Die Täter hebelten dazu ein Fenster auf. Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld und ein Akkuschrauber entwendet. Hinweise zu dem Einbruch bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.
