Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Einbruch in Veranstaltungsstätte

Schwerte (ots)

Unbekannte Täter sind in einem Zeitraum von Freitag (22.08.2025) um 20:00 Uhr bis Samstag (23.08.2025) um 09:00 Uhr in ein Theater an der Ruhrstraße eingedrungen. Die Täter hebelten dazu ein Fenster auf. Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld und ein Akkuschrauber entwendet. Hinweise zu dem Einbruch bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

