Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Unbekanntes Fahrzeug gesucht

Schwerte (ots)

Donnerstagvormittag (21.08.2025) kam es gegen 11.15 Uhr an der Beckestraße in Schwerte zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus Sankt Augustin hatte an der Örtlichkeit geparkt und bemerkte beim Beladen seines Pkw einen anderen Pkw, der beim Vorbeifahren seinen Pkw berührte und beschädigte.

Ohne den entstandenen Schaden regulieren lassen zu wollen, setzte der unbekannte Fahrzeugführer seine Fahrt fort.

Gesucht werden jetzt Unfallzeugen, die einen beige/goldenen Pkw an der Beckestraße/Beckenkamp gesehen haben.

Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte: 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna

