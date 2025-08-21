PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - Kreispolizeibehörde Unna führt Kontrolle zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen Geschwindigkeit sowie Ablenkung durch Mobiltelefone durch

Kreis Unna (ots)

Am Mittwoch (20.08.2025) haben Polizistinnen und Polizisten der Kreispolizeibehörde Unna zwischen 06.00 Uhr und 14.00 Uhr kreisweite Kontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen Geschwindigkeit sowie Ablenkung durch Mobiltelefone durchgeführt.

Bei einer Kontrollstelle in Selm wurde ein Verkehrsteilnehmer bei erlaubten 50 km/h mit 83 km/h - außerhalb geschlossener Ortschaften - gemessen. Ihn erwartet jetzt ein Bußgeld von 150 Euro und ein Punkt in Flensburg.

An einer anderen Kontrollstelle in Schwerte kam es zu einer Verfolgungsfahrt, nachdem die eingesetzten Beamtinnen und Beamten einen Pkw entdeckt hatten, an dem sich entwendete Kfz-Kennzeichen befanden. Der unbekannte Fahrzeugführer konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht angetroffen werden.

Insgesamt wurden durch die Polizistinnen und Polizisten folgende Maßnahmen an diesem Kontrolltag getroffen:

   - 156 Verwarnungsgelder und 33 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gab es
     wegen Geschwindigkeitsverstößen
   - 1 Verwarnungsgeld bekam ein Fahrradfahrer, weil er während der 
     Fahrt ein Mobiltelefon benutzt hatte
   - 1 Ordnungswidrigkeitenanzeige bekam ein Pkw-Fahrer, weil er 
     durch sein Mobiltelefon abgelenkt war
   - 1 Ordnungswidrigkeitenanzeige bekam ein Fahrzeugführer, weil der
     Verdacht bestand, dass er unter 
     Alkohol-/Betäubungsmitteleinfluss gefahren war. Ein vor Ort 
     durchgeführter Schnelltest bestätigte einen positiven Konsum auf
     Kokain und Amphetamin.

Die Botschaft der Kreispolizeibehörde Unna ist nach diesem kreisweiten Kontrolltag eindeutig: Jeder Mensch, der durch riskantes Fahrverhalten - sei es durch Rasen oder den Genuss von Alkohol/Betäubungsmitteln - im öffentlichen Straßenverkehr zu Schaden kommt, ist einer zu viel! Die Polizei wird solche Verstöße weiterhin konsequent ahnden!

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

