Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Werne (ots)

Am Donnerstagabend (21.08.2025) befuhr gegen 22.10 Uhr eine 56-Jährige aus Werne mit ihrem Pedelec die Horster Straße in Werne aus der Innenstadt kommend in Richtung Ostkamp.

Auf Höhe der Straßen-Einmündung "St. Johannes" verlor sie die Kontrolle über ihr Pedelec und stürzte.

Dabei verletzte sie sich schwer und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

