POL-UN: Werne - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person
Werne (ots)
Am Donnerstagabend (21.08.2025) befuhr gegen 22.10 Uhr eine 56-Jährige aus Werne mit ihrem Pedelec die Horster Straße in Werne aus der Innenstadt kommend in Richtung Ostkamp.
Auf Höhe der Straßen-Einmündung "St. Johannes" verlor sie die Kontrolle über ihr Pedelec und stürzte.
Dabei verletzte sie sich schwer und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
