POL-UN: Selm - 85-jähriger Mofafahrer aus Selm verletzt sich bei Verkehrsunfall leicht

Schwerte (ots) - Donnerstagvormittag (21.08.2025) kam es gegen 11.15 Uhr an der Beckestraße in Schwerte zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus Sankt Augustin hatte an der Örtlichkeit geparkt und bemerkte beim Beladen seines Pkw einen anderen Pkw, der beim Vorbeifahren seinen Pkw berührte und beschädigte. Ohne den entstandenen Schaden regulieren lassen zu wollen, setzte der ...

