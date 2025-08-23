POL-UN: Selm - 85-jähriger Mofafahrer aus Selm verletzt sich bei Verkehrsunfall leicht
Selm (ots)
Am Freitagmittag (22.08.2025), gegen 12.55 Uhr, beabsichtigte ein 19-jähriger Autofahrer aus Selm von einem Grundstück auf die Kreisstraße einzufahren, dabei übersah er einen 85-jährigen Selmer, welcher mit seinem Mofa von der Brückenstraße links auf auf die Kreisstraße einbog. Hierbei verletzte sich der 85-Jährige leicht. Er wurde vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.
