Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Einbruch in Erdgeschosswohnung

Selm (ots)

Am Samstag (23.08.2025) sind zwischen 20.20 Uhr und 21.10 Uhr unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung an der Ludgeristraße in Selm eingedrungen und haben diese komplett durchwühlt.

Entwendet wurden Schmuck und Bargeld.

Wer Hinweise zu dem Einbruch und den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Werne: 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell