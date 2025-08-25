POL-UN: Bergkamen - Diebstahl eines Kupferfallrohrs
Bergkamen (ots)
Zwischen Freitag (22.08.2025), 23.00 Uhr und Samstag (23.08.2025), 09.00 Uhr kam es zu einem Diebstahl eines Kupferfallrohrs an der Friedhofstraße in Bergkamen-Overberge.
Unbekannte Täter hatten sich dort an einer Hauswand zu schaffen gemacht und das ca. 6 Meter lange Kupferrohr entwendet.
Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder 02303 921 0 zu wenden. Eine Kontaktaufnahme kann auch gerne per Mail erfolgen: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
