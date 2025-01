PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 8.1.2025

Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Einbruch in Jugendtreff Rund 1.000 Euro Sachschaden am Gebäude ist die Bilanz eines Einbruchs in ein Vereinsheim im Gewerbegebiet Schwanenstraße. Ein Unbekannter hebelte im Zeitraum zwischen dem 21.12.2024 und dem 06.01.2025 ein Fenster sowie eine Tür des Jugendtreffs am Schussendamm auf und durchwühlte im Büro sämtliche Schränke und Schubladen. Das Polizeirevier Ravensburg ...

