Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Bürgersprechstunde mit Polizeihauptkommissar Friedrich Spur

Kamen (ots)

Polizeihauptkommissar Friedrich Spur bietet am Donnerstag, 28.08.2025 seine Bürgersprechstunde an.

Von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr ist er für die Bürgerinnen und Bürger im Stadtteilbüro in der Mittelstraße 14 in Kamen-Heeren-Werve zu finden.

Kommen Sie gerne vorbei und werden Sie direkt vor Ort all Ihre Fragen, Sorgen und Nöte los.

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

