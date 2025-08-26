Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Bürgersprechstunde mit Polizeihauptkommissar Friedrich Spur

Kamen (ots)

Polizeihauptkommissar Friedrich Spur bietet am Donnerstag, 28.08.2025 seine Bürgersprechstunde an.

Von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr ist er für die Bürgerinnen und Bürger im Stadtteilbüro in der Mittelstraße 14 in Kamen-Heeren-Werve zu finden.

Kommen Sie gerne vorbei und werden Sie direkt vor Ort all Ihre Fragen, Sorgen und Nöte los.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell