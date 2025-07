Polizei Wuppertal

POL-W: SG Zwei leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Am Donnerstag (10.07.2025, gegen 17:35 Uhr) ereignete sich auf der auf der Bonner Straße in Höhe der Langhansstraße ein Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Pkw. Ein 37-jähriger Solinger fuhr mit seinem Citroen Berlingo auf der Bonner Straße in Richtung Ohligs. In Höhe der Einmündung zur Langhansstraße fuhr er auf einen Seat Mii auf, welcher auf der Rechtsabbiegerspur an einer roten Ampel wartete. Durch den Aufprall wurde der Seat nach links geschoben und kollidierte dort mit der Mercedes C-Klasse eines 24-Jährigen. Der Mercedes wurde durch den Aufprall auf einen Seat Ibiza geschoben und dieser ebenfalls auf einen Seat Ibiza. Sowohl der 37-Jährige als auch der 24-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte beide in ein Krankenhaus. Der Citroen, der Seat Mii und die Mercedes C-Klasse waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von circa 35.000 Euro. Während der Unfallaufnahme regelte die Polizei den Verkehr.

