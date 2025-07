Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerverletzte Frau in Vohwinkel

Wuppertal (ots)

Gestern (08.07.2025, gegen 10:40 Uhr) kam es auf der Kaiserstraße in Höhe der Einmündung zur Emmichstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin (80). Ein 68-Jähriger fuhr mit seiner Mercedes B-Klasse auf der Kaiserstraße in Richtung Westen. Als nach bisherigen Erkenntnissen die Fußgängerin die Straße überqueren wollte, kam es zur Kollision mit dem Pkw. In der Folge stürzte die Wuppertalerin zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Während der Unfallaufnahme regelte die Polizei den Verkehr.

