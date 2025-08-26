PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - 12-jähriges Kind angefahren und Fahrt fortgesetzt

Schwerte (ots)

Am Montag, 25.08.2025, gegen 18.10 Uhr, kam es in der Bahnunterführung "Am Winkelstück" in Schwerte zu einer Begegnung zwischen einem weißen Mercedes und einem fahrradfahrenden Kind.

Das 12-jährige Kind aus Schwerte hatte in der Engstelle verkehrsbedingt Vorrang und wurde von dem entgegenkommenden wartepflichtigen Pkw seitlich berührt.

Dabei stürzte das Kind mit dem Kopf gegen die Tunnelwand und verletzte sich leicht.

Der Pkw setzte seine Fahrt, ohne sich um das Kind zu kümmern, fort.

Das Kind konnte den Fahrer nur mit "männlich" und "zwischen 30 und 40 Jahre" beschreiben.

Gesucht werden jetzt Zeugen, die zu dieser Zeit einen weißen Mercedes mit einem 30- 40-jährigen männliche Fahrer, auf der Straße "Am Winkelstück" und im weiteren Verlauf, in der Bachstraße oder Villigster Straße, gesehen haben.

Es wird auch an den Fahrer appelliert, sich zu melden.

Die Polizei in Schwerte ist folgendermaßen zu erreichen: 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 10:47

    POL-UN: Bergkamen - Einbruch und Diebstahl in Bergkamener Schule

    Bergkamen (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Montag (18.08.2025), 00.00 Uhr und Montag (25.08.2025), 08.00 Uhr in ein Schulgebäude an der Hermannstraße in Bergkamen-Oberaden eingedrungen. Dort entwendeten sie elektronische Geräte. Hinweise, die zur Aufklärung des Einbruchs und Diebstahls führen, bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de. ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 10:27

    POL-UN: Unna - Einbruch in Kindertagesstätte in Uelzen

    Unna (ots) - Eine Kindertagesstätte in Unna-Uelzen ist am vergangenen Wochenende von unbekannten Tätern aufgesucht worden. Zwischen Freitag (22.08.2025), 16.00 Uhr und Montag (25.08.2025), 07.00 Uhr sind der oder die Täter in die Kita eingedrungen und haben Bargeld entwendet. Hinweise zu dem oder den unbekannten Tätern sowie dem Einbruchsdiebstahl bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 07:55

    POL-UN: Kamen - Bürgersprechstunde mit Polizeihauptkommissar Friedrich Spur

    Kamen (ots) - Polizeihauptkommissar Friedrich Spur bietet am Donnerstag, 28.08.2025 seine Bürgersprechstunde an. Von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr ist er für die Bürgerinnen und Bürger im Stadtteilbüro in der Mittelstraße 14 in Kamen-Heeren-Werve zu finden. Kommen Sie gerne vorbei und werden Sie direkt vor Ort all ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren