Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - 12-jähriges Kind angefahren und Fahrt fortgesetzt

Schwerte (ots)

Am Montag, 25.08.2025, gegen 18.10 Uhr, kam es in der Bahnunterführung "Am Winkelstück" in Schwerte zu einer Begegnung zwischen einem weißen Mercedes und einem fahrradfahrenden Kind.

Das 12-jährige Kind aus Schwerte hatte in der Engstelle verkehrsbedingt Vorrang und wurde von dem entgegenkommenden wartepflichtigen Pkw seitlich berührt.

Dabei stürzte das Kind mit dem Kopf gegen die Tunnelwand und verletzte sich leicht.

Der Pkw setzte seine Fahrt, ohne sich um das Kind zu kümmern, fort.

Das Kind konnte den Fahrer nur mit "männlich" und "zwischen 30 und 40 Jahre" beschreiben.

Gesucht werden jetzt Zeugen, die zu dieser Zeit einen weißen Mercedes mit einem 30- 40-jährigen männliche Fahrer, auf der Straße "Am Winkelstück" und im weiteren Verlauf, in der Bachstraße oder Villigster Straße, gesehen haben.

Es wird auch an den Fahrer appelliert, sich zu melden.

Die Polizei in Schwerte ist folgendermaßen zu erreichen: 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell