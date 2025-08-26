Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Einbruch und Diebstahl in Bergkamener Schule

Bergkamen (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Montag (18.08.2025), 00.00 Uhr und Montag (25.08.2025), 08.00 Uhr in ein Schulgebäude an der Hermannstraße in Bergkamen-Oberaden eingedrungen.

Dort entwendeten sie elektronische Geräte.

Hinweise, die zur Aufklärung des Einbruchs und Diebstahls führen, bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell