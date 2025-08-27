Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Unbekannter Fahrradfahrer streift bei Fahrt Kind und flüchtet

Unna (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer befuhr am Dienstag (26.08.2025) gegen 11.30 Uhr die Mauerstraße in Unna in Richtung Klosterstraße in der Innenstadt. Mittig auf dem dortigen Gehweg befand sich eine 7-jährige Fußgängerin aus Unna.

Der unbekannte Fahrradfahrer sei in Höhe eines Geldinstituts mit hohem Tempo an ihr vorbeigefahren, habe sie an der Schulter berührt und dabei leicht verletzt. Unbeirrt setzte er seine Fahrt in Richtung Klosterstraße fort, ohne sich um den entstandenen Schaden an dem Kind zu kümmern.

Zeugen beschreiben den unbekannten Mann wie folgt:

- Etwas dicklich - Ca. 50 Jahre alt - Braune Jacke - Graue Haare

Weitere Zeugen werden gebeten, Hinweise der Polizei in Unna zu melden: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell