Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand in einer Lackierhalle mit hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 27. August 2025, gegen 14:00 Uhr wurde ein Brand in einer Lackierhalle an der Rothenschlatt in Wardenburg gemeldet.

Die Beamten der Polizei Wildeshausen stellten einen Brand in einer Lackierkabine fest. Durch die sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen der Freiwilligen Feuerwehren Sandkrug und Wardenburg konnte ein Übergreifen des Feuers auf den Rest der Halle verhindert und der Brand alsbald gelöscht werden.

Glücklicherweise ist niemand verletzt worden.

Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt, die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 60.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

