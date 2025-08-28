PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Mehrfache Sexuelle Belästigung +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 28. August 2025, im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 19 Uhr hat ein 45-jähriger Mann mehrere Frauen im Bereich der Graft, dem Delmegrundsee, im Bereich der Lethestraße und im Delmegrund sexuell belästigt.

Der Mann sprach zunächst eine Frau an und zeigte ihr Bilder mit pornografischem Inhalt auf seinem Smartphone. Daraufhin entfernte sich die Frau sofort und meldete den Vorfall bei der Polizei.

Noch während der Fahndungsmaßnahmen in dem weitläufigen Gebiet ist eine zweite Meldung mit der gleichen Personenbeschreibung des Mannes eingegangen. Der 45-Jährige habe sich bei diesem Vorfall in der Öffentlichkeit entblößt und eine vorbeilaufende Frau in ungebührlicher Weise belästigt.

Beamte der Polizei Delmenhorst konnten durch sofort eingeleitete, intensive Fahndungsmaßnahmen den 45-jährigen stellen und ihn der Dienststelle zuführen.

Gegen den Mann sind mehrere Strafverfahren eingeleitet worden.

In diesem Kontext werden Zeugen gesucht, die Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/ 1559-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

  • 28.08.2025 – 12:07

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand in einer Lackierhalle mit hohem Sachschaden

    Delmenhorst (ots) - Am Mittwoch, 27. August 2025, gegen 14:00 Uhr wurde ein Brand in einer Lackierhalle an der Rothenschlatt in Wardenburg gemeldet. Die Beamten der Polizei Wildeshausen stellten einen Brand in einer Lackierkabine fest. Durch die sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen der Freiwilligen Feuerwehren Sandkrug und Wardenburg konnte ein Übergreifen des Feuers ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 11:24

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfallflucht in Hude +++ Zeugen gesucht

    Delmenhorst (ots) - Am Montag, 25. August 2025, um 15:35 Uhr kam es in Hude Am Bahndamm zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind auf seinem Fahrrad. Der 9-jährige Fahrradfahrer befuhr die Straße Am Bahndamm in Richtung An der Imbäke und überquert, als Letzter von mehreren Kindern auf Fahrrädern, die Einmündung zum Brinkmannskamp in Hude. Ein ...

    mehr
