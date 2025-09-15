Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: E-Scooter-Fahrer vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln
Mühlhausen (ots)
Am Sonntagnachmittag unterzogen Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich einen Elektrorollerfahrer einer Verkehrskontrolle. Hierbei wurde gegen 16.30 Uhr festgestellt, dass ein Drogenvortest bei dem 36-jährigen Fahrer auf den Konsum von Betäubungsmitteln verwies. Entsprechend erfolgte eine Blutprobenentnahme zum gerichtsverwertbaren Beweis des Einflusses berauschender Mittel.
