PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Scooter-Fahrer vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Mühlhausen (ots)

Am Sonntagnachmittag unterzogen Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich einen Elektrorollerfahrer einer Verkehrskontrolle. Hierbei wurde gegen 16.30 Uhr festgestellt, dass ein Drogenvortest bei dem 36-jährigen Fahrer auf den Konsum von Betäubungsmitteln verwies. Entsprechend erfolgte eine Blutprobenentnahme zum gerichtsverwertbaren Beweis des Einflusses berauschender Mittel.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 14:02

    LPI-NDH: Jugendliche stehlen Baustellenbeleuchtung

    Nordhausen (ots) - In der Hauptstraße machte sich am Sonntagabend eine Gruppe Jugendlicher an einer Baustellenausgestaltung gegen 19.40 Uhr zu schaffen und entwendeten eine Beleuchtungseinrichtung. Dir Gruppe bestand gemäß den Zeugenangaben augenscheinlich aus einer männlichen und zwei weiblichen Personen im alte von 14-18 Jahren. Die weiblichen Jugendlichen waren schlank und trugen langes, brünettes Haar und dunkle ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 14:02

    LPI-NDH: Verfassungswidrige Symbole an Bushaltestelle

    Niederbösa (ots) - An der Bushaltestelle in der Dorfstraße brachten Unbekannte mit Sprühfarbe ein Hakenkreuz auf. Die Mitteilung erhielt die Polizeiinspektion Kyffhäuser am Sonntagnachmittag. Die Beamten nahmen entsprechende Ermittlungen auf und fahnden nach den derzeit unbekannten Tätern. Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen. Aktenzeichen: 0240454 ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 13:08

    LPI-NDH: Werkzeuge gestohlen

    Nordhausen (ots) - Unbekannte brachen am Wochenende in das ehemalige Zollhäuschen in der Nordhäuser Parkallee ein. Die Tat wurde am Sonntagvormittag bemerkt. Die weithin bekannte Immobilie am Stadtpark wird gerade renoviert, um wieder als Gaststätte betrieben werden zu können. So waren es Werkzeuge, worauf es die Einbrecher offensichtlich abgesehen hatte. Die exponierte Lage an der B4 und dem Stadtpark lässt hoffen, dass Passanten hilfreiche Wahrnehmung zur Aufklärung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren